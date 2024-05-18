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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та криворізький Кривбас.

Київське Динамо та криворізький Кривбас зіграють поміж собою в двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Сироту в трійці центральних захисників, тоді як Дубінчак зіграє ліворуч в обороні, а Ярмоленко розташується праворуч у півзахисті.

Юрій Вернидуб, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Хому в рамці воріт, тоді як Бандейра та Стецьков гратимуть у захисті, а Вакулко та Твердохліб з'являться в центрі поля.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дячук, Дубінчак — Ярмоленко, Бражко, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Шепелєв, Волошин, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Буяльський, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто.



Кривбас: Хома — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Хомченовський, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб, Луньов — Соса.

Запасні: Маханьков, Омельченко, Бескоровайний, Вілівальд, Понєдєльнік, Татарков, Дебелко, Шевченко, Задерака, Кожушко, По, Прінс.



Гра Динамо Київ — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.