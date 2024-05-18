Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (3:1).

"Вітаю наших уболівальників з перемогою. Дякую нашим захисникам та захисницям за можливість проводити ці матчі, за можливість проводити чемпіонат України. Ми сі бажаємо їм здоров’я та якнайшвидше повернутися додому з Перемогою. І щоб ця війна якнайшвидше закінчилася.

Безумовно, ми готувалися до цієї гри після поразки, тобто після того, як усі турнірні завдання були закриті. Єдине, що я просив своїх хлопців, – бути до кінця професіоналами, готуватися до гри, знаючи та розуміючи настрій, із яким готується команда під керівництвом Юрія Миколайовича Вернидуба. Ми чудово розуміли, що буде непросто, хоча Кривбас, як і ми, свої турнірні завдання виконав. Але наші зустрічі завжди відрізняються принциповістю, дуже цікаво грати, але при цьому непросто.

Коли немає турнірних завдань, то можна вдатися до певних експериментів. Дуже багато команд грають за цією тактичною схемою, і ми маємо розуміти, що, можливо, потрібно буде перебудовуватися. Мали моменти, могли забивати, не все вдавалося, трішки події на полі складалися не так, як ми планували, тому в перерві вирішили повернутися до нашої традиційної схеми. Але я вважаю, що цей перший тайм обов’язково додасть нам певних варіантів у майбутньому.

Були зіткнення, ігрові моменти, які завжди трапляються у футболі. Сподіваюся, у Ярмоленка нічого серйозного. Ми дочекалися завершення першого тайму, для того аби не робити передчасної заміни, думали, можливо, в перерві його відпустить, але, на жаль, забій був доволі сильним, йому було важко дихати. Після гри вже спілкувався з Андрієм, він нормально почувається, і, думаю, найближчим часом він повністю відновиться й усе буде добре. Також було жорстке зіткнення у Бражка, він отримав удар. Думаю, доба-дві, і з ним також усе буду гаразд.

Після гри з Шахтарем у мене була розмова з головним тренером національної збірної. Ми розмовляли багато стосовно стану гравців, їхнього ставлення до роботи. І ми домовилися, що футболісти виходять на цю гру, грають максимально, і після цього матчу ми даємо їм невеликий перепочинок, міні-відпустку, щоб вони могли відпочити близько тижня й надалі вже починали підготовку до Євро-2024 у складі національної команди.

Чи планується підсилення? Розмов навколо трансферів зараз буде дуже багато – міжсезоння, агенти працюють, ще небачені нами сили… Можу сказати – не читайте багато газет на ніч. У нас є певні розробки, бажаємо підсилитися. Чи вдасться, побачимо.

Майбутнє Антона Царенка, який не мав багато ігрової практики? На жаль, сталося так, що Антон отримав ушкодження, яке не давало йому можливості повноцінно працювати з командою. Він багато пропустив, і лише останній тиждень-два він почав набирати більш-менш ті кондиції, яких ми очікуємо від нього. У нас була чемпіонська гонка, і ми не могли ставити гравця, який не готовий дати максимум. Тим паче, у нього є певні кондиції, які дозволяють йому грати на високому рівні, але при цьому він може виходити на поле за певних обставин. Він – наша бойова одиниця, ми на нього розраховуємо, як розраховуємо на всіх наших гравців, і всі мають бути готовими вийти на поле в будь-який час. Як сьогодні, приміром, коли в нас усі заміни були позапланові", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Кривбас.