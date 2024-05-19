Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та донецький Шахтар.

Дніпровський Дніпро-1 та донецький Шахтар зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на Дніпро-Арені.

Юрій Максимов, після поразки від Олександрії (0:1), залучив до стартового складу Лєднєва та Піхальонка під нападником.

Маріно Пушич, на тлі перемоги в фіналі Кубка України над полтавською Ворсклою (1:0), використав із перших хвилин Твардовського в рамці воріт, тоді як Гочолеішвілі, Міроші та Педріньйо гратимуть у захисті, Назарина долучиться до опорної зони, а Марлон, Швед та Невертон утворять лінію атакувального півзахисту.

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв, Піхальонок, Очеретько — Філіппов.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Авраменко, Третьяков, Когут, Мельниченко, Танчик, Гуцуляк, Ківінда, Гаджиєв, Баденко.



Шахтар: Твардовський — Гочолеішвілі, Бондар, Міроші, Педріньйо — Степаненко, Назарина — Швед, Марлон, Невертон — Сікан.

Запасні: Рудько, Різник, Лемкін, Азарові, Конопля, Криськів, Бондаренко, Цуканов, Кевін.



Гра Дніпро-1 — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.