Україна

Тренер розповів щодо вражень від підготовки до турніру.

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз висловив думку стосовно участі у Євро-2024.

"Ми раді перебувати тут, вдячні організаторам турніру за те, що все так добре проходить. Маємо надію показати яскравий, сучасний, переможний футбол", — цитує тренера офіційний сайт УАФ.

"Буде, мабуть, важкувато грати проти команди-господаря за підтримки кіпрських уболівальників. Але всі команди в рівних умовах. Гадаю, по ходу поєдинку хлопці будуть давати собі раду із цим психологічним станом. Але буде важкувато, ми це розуміємо.

Погоджуюся з думкою колег-тренерів, що тут високий рівень організації — практично немає жодних питань. Що стосується турнірного становища, то ми всі бажаємо перемагати. Але важливо ще й показувати видовищну гру, щоб хлопці виконували бажане на футбольному полі, і перемогли найсильніші".

Чемпіонат Європи U-17 2024 року пройде з 20 травня до 5 червня, у групі збірна України зіграє з Кіпром, Сербією та Чехією.