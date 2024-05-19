Іспанія

Грек вирішив закінчити з футболом.

Захисник Бетіса Сократіс Папастатопулос оголосив про завершення ігрової кар'єри наприкінці сезону.



35-річний захисник проведе останні матчі за Бетіс у рамках 37-го туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад та у 38-му турі проти Реала.

Контракт між Сократісом та Бетісом розрахований до червня 2024 року.

Грек приєднався до іспанського клубу минулого року. Цього сезону він зіграв у 13 матчах.

Папастатопулос ставав чемпіоном Італії з Міланом та Греції – з Олімпіакосом. Крім цього, він є володарем Кубка Англії у складі Арсеналу, а також Кубка Німеччини та дворазовим володарем Суперкубка Німеччини з Боруссією.