Україна

Тренер розповів щодо продовження роботи у команді.

Головний тренер Полісся Сергій Шищенко прокоментував своє майбутнє в клубі після нічиєї з Металістом 1925.

"Це вже залежить від керівництва. Вони дали мені таку можливість, я йшов до цього 14 років", — цитує тренера УПЛ ТБ.

"Я думаю, що я не облажався, думаю, все добре. А вже керівництво буде вирішувати, залишуся я біля керма команди чи ні".

У матчі 29-го туру УПЛ Полісся не змогло виграти у Металіста 1925 та зараз знаходиться на 6 місці в таблиці.