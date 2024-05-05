Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 5 травня 2024 року.

У 27 турі УПЛ житомирське Полісся приймало луганську Зорю і в більшості поділило з нею залікові бали.

Відкрити рахунок у зустрічі вдалося Назаренку, для якого цей матч у чемпіонаті України був ювілейним. Трохи пізніше гості залишилися у меншості, оскільки Яцик отримав другу жовту картку. По перерві Герреро відновив паритет. Його гол виявився останнім у поєдинку, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Зоря у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Полісся — Зоря 1:1

Голи: Назаренко, 23 — Герреро, 60



Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (Раско, 87) — Таллес Коста (Ндукве, 78), Кушніренко — Петряк (Кравченко, 61), Мустафаєв (Луїфер, 78), Назаренко — Фортюне (Грицук, 78).



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов (Хахльов, 80), Дришлюк — Антюх, Яцик, Жуніньйо (Жан Клод, 64) — Герреро.



Попередження: Кравченко, Ндукве — Яцик, Жан Клод



На 36-й хвилині був вилучений Олександр Яцик (Зоря) (друге попередження).