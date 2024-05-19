Україна

Команда Віктора Скрипника створила диво.

У 29-му турі УПЛ Металіст 1925 зустрічався з Поліссям.

Харків'яни швидко відкрили рахунок завдяки голу Гармаша. Проте так же швидко пропустили тричі від суперника — Мустафаєв, Ндукве та Ернандес зробили рахунок 3:1 на користь житомирян.

Втім, харківська команда знайшла, чим відповісти лише в компенсований час. Дубль Моура врятував Металіст 1925 від поразки — 3:3 і зберіг шанси на перехідні матчі. В останньому турі вони зустрінуться з Вересом.

Полісся на 6-му місці. В останньому турі житомиряни зіграють з Шахтарем.

Металіст 1925 — Полісся 3:3

Голи: Гармаш, 3, Моура, 90, 90+3 - Мустафаєв, 10, Ндукве, 21, Ернандес, 30

Металіст 1925: Мозіль — Обіная (Курило, 82), Фарина, Імереков, Червак (Жичиков, 46) — Арі Моура, Габелок (Русин, 72), Юрченко (Борячук, 72), Гармаш — Юсов, Овусу

Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко — Танковський (Грицук, 86), Кушніренко, Таллес Коста — Ернандес, Мустафаєв (Кравець, 87), Ндукве (Петряк, 67)

Попередження: Обіная, Сидоров, Імереков — Бойк