Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 травня 2024 року.

У матчі 29 туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 удома зіграв унічию проти донецького Шахтаря (1:1).

Команда Маріно Пушича цей матч проводила в резервному складі, тому прогнозовано припустилась помилки в захисті на самому початку зустрічі, після чого була змушена відіграватись.

Однак постійні повітряні тривоги розбили цей матч на окремі короткі фрагменти й під завісу першого тайму дніпряни схибили в захисті.

У другому таймі лічені моменти були на рахунку обох команд, проте до чергових забитих м’ячів вони не дістались.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Шахтар у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Шахтар 1:1

Голи: Філіппов, 10 — Марлон, 44

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв (Гуцуляк, 60), Піхальонок, Очеретько — Філіппов.

Шахтар: Твардовський — Гочолеішвілі, Бондар (Лемкін, 77), Міроші, Педріньйо — Степаненко, Назарина (Бондаренко, 90+1) — Швед, Марлон (Криськів, 84), Невертон (Кевін, 84) — Сікан.

Попередження: Гочолеішвілі, Криськів