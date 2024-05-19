Україна
19 травня 2024, 20:06
Невмотивований Шахтар понад чотири години стримував Дніро-1 від бронювання місця в єврокубках
Доля команди Юрія Максимова вирішиться в останньому турі.
Дніпро-1 — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
19 травня 2024, 20:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Шахтар 1:1
Голи: Філіппов, 10 — Марлон, 44
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв (Гуцуляк, 60), Піхальонок, Очеретько — Філіппов.
Шахтар: Твардовський — Гочолеішвілі, Бондар (Лемкін, 77), Міроші, Педріньйо — Степаненко, Назарина (Бондаренко, 90+1) — Швед, Марлон (Криськів, 84), Невертон (Кевін, 84) — Сікан.
Попередження: Гочолеішвілі, Криськів