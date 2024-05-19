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Дніпро-1 — Шахтар 1:1
Голи: Філіппов, 10 — Марлон, 44

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв (Гуцуляк, 60), Піхальонок, Очеретько — Філіппов.

Шахтар: Твардовський — Гочолеішвілі, Бондар (Лемкін, 77), Міроші, Педріньйо — Степаненко, Назарина (Бондаренко, 90+1) — Швед, Марлон (Криськів, 84), Невертон (Кевін, 84) — Сікан.

Попередження: Гочолеішвілі, Криськів