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Керманич Руху прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Львівський Рух напередодні обіграв одеський Чорноморець на власному полі у рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Чорноморець 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Ми задоволені перемогою та позитивним результатом, адже це очікувано була важка для нас гра. Для нас у цьому чемпіонаті кожен матч був непростим. Так і цього разу команда відчувала певний тиск, звертаючи увагу на ситуацію у турнірній таблиці.

Я вдячний хлопцям за те, що вони впорались із цим та здобули перемогу. Це — важливий для них досвід.

Три матчі поспіль Рух провалював перші тайми і ми використовували різні методи, щоб змінити цю ситуацію. Знову ж таки, це більше питання психології, адже в колективі зібрані молоді хлопці, які не можуть демонструвати стабільну гру протягом всього сезону. Ми готові до цього і з розумінням ставимось до цих нюансів — у гравців є час на розвиток.

Я задоволений тим, як наші футболісти вийшли на заміну з огляду на тактичні моменти, які ми міняли по ходу гри. Ці заміни були зроблені вчасно, адже ми розуміли, що слід було підкоригувати у нашій грі.

Денис Підгурський провів не найкращий свій матч, отримав жовту картку, тому він був замінений. Ілля Квасниця отримав мікропошкодження, також ми хотіли освіжити гру, додати швидкості. Ті хлопці, які вийшли на заміну, упорались із цими завданнями та зіграли хороший матч.

Із Динамо слід вийти та зіграти так, як ми грали протягом всього чемпіонату. Результат матчу та те, як він складатиметься, ми побачимо після фінального свистка. Рух не буде спеціально налаштовуватись на цю гру, адже хлопці знають, який футбол мають продемонструвати.

Ми не міняємо своєї стратегії та вдячні засновнику клубу й менеджменту за те, що можемо її дотримуватись. Хочу їм подякувати за те, що вони не створюють додатковий тиск на хлопців і всі клубні процеси розвиваються поступово.

Наше завдання — зробити конкурентоздатну команду та боротись за перемогу у кожній грі. Звісно, також хочеться бути якомога вище у турнірній таблиці. Якщо Рух зможе потрапити в єврокубки, то ми будемо тільки раді.

Якщо проаналізувати наш склад, то грало п’ятеро гравців, які лише в цьому сезоні дебютували в УПЛ та показують хорошу гру. Наразі ми задоволені тим, як розвивається команда та наші футболісти і які результати вони демонструють.

Хлопці самі бачать турнірну таблицю й розуміють, що можуть потрапити в єврокубки. Вони ставлять перед собою найвищі цілі та хочуть їх досягнути. Це нові для них відчуття і їм ще потрібно звикнути до цих викликів.

Та це не має відображатись на їхній грі, адже вони на полі повинні демонструвати той футбол, який пропагує Рух. Я завжди прошу гравців, щоб вони не звертали увагу на цей тиск і грали у свою звичну гру.

Ця команда зараз перебуває на стадії формування і я вдячний хлопцям за виконану роботу", — заявив український фахівець.

У заключному турі львівський Рух зіграє вдома проти київського Динамо.