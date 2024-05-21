Україна

Ексфутболіст отримав державну нагороду.

Колишній форвард Динамо, Дніпра та збірної України Роман Зозуля отримав державну нагороду – почесний нагрудний знак "За сприяння армії".

"Неймовірно цінна нагорода для мене. Подвійно приємно, що за підписом легендарного головнокомандувача.

Ніколи не вважав, що роблю щось надзвичайне. Наш обов'язок включатися максимально і допомагати всім нашим захисникам, бо тільки їхній внесок у перемогу неоціненний.

Дякуємо воїнам за можливість бути корисним. Дякую волонтерам за те, що завжди на зв'язку.

Слава Україні та її Героям!", — написав Зозуля у Facebook.