Україна

Ганебний вчинок ФІФА не залишився поза увагою УАФ.

УАФ виступила із заявою щодо зображення російського футзаліста Сергія Абрамова на офіційному постері ЧС-2024.

"Вчора на офіційному ресурсі FIFA була опублікована світлина, на якій зображений гравець країни-терориста. Це викликало відвертий шок та справжнє здивування всієї української, європейської та світової футбольної спільноти. Тим більше, що збірна країни-терориста дискваліфікована з чемпіонату світу з футзалу. Відповідно, керівництво УАФ негайно звернулось до FIFA офіційним листом з нотою протесту.

P.S. Станом на зараз зображення видалено з офіційних ресурсів FIFA. Сподіваємось щодо неповторення таких безглуздих помилок в майбутньому", — йдеться у заяві.

Чемпіонат світу відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня. На турнірі зіграє збірна України.