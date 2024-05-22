Україна

Жіноча збірна Литви офіційно скасувала матчі проти білорусок, що мали відбутися у рамках відбору на Євро-2025.

Напередодні стало відомо про те, що жіноча збірна Литви отримала дві технічні поразки та штраф за принципову відмову від матчів у відборі на Євро-2025 проти Білорусі, оскільки ця країна є союзником і посібником терористів із російської федерації у загарбницькій війні проти України.

Українська асоціація футболу направила офіційного листа керівникам Литовської футбольної федерації за підписами президента Андрія Шевченка та генерального секретаря Ігоря Грищенка зі словами подяки за їхню принципову позицію.

"Від імені колективу Української асоціації футболу дозвольте нам скористатися ще однією можливістю та висловити нашу щиру повагу та вдячність за вашу постійну, надійну та сильну підтримку України.

Крім того, ми дуже цінуємо публічну позицію та коментарі керівництва ЛФФ, яка нагадує світові, що жорстока війна в Україні ще не закінчилася і футбольна родина не має це забувати і мовчки терпіти", — сказано в листі УАФ до ЛФФ.