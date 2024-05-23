Україна

Шахтар надав пояснення Комітету з етики та чесної гри УАФ.

Директор академії Шахтаря Олександр Алексєєв прокоментував ситуацію, що виникла після матчу юнацького чемпіонату України між Шахтарем U19 та Динамо U19.

"Загалом варто зазначити, що інцидент та подальша масова штовханина на полі була викликана діями голкіпера Динамо U19 В. Суркіса, який одразу після свистка цілеспрямовано підбіг до трибуни з уболівальниками «Шахтаря» та почав вживати нецензурні висловлювання й ображати наших футболістів, що підтверджується відеозаписом. Наш клуб уже опублікував це відео на офіційній сторінці Академії Шахтаря в Instagram.Окрім цього впродовж усього матчу вболівальники Динамо, присутність яких консолідовано забезпечив ФК Динамо без попереднього погодження з нашим клубом, викрикували нецензурні висловлювання на адресу нашого клубу та футболістів. Загальна ситуація зі скандуваннями підвищила емоційний фон та напруженість серед футболістів обох команд.Зі свого боку ФК Шахтар ужив усіх обʼєктивно необхідних засобів безпеки, включаючи присутність поліції та охорони, які фактично й забезпечили безпеку та запобігли масовому безпорядку на полі", — сказав Алексєєв.Нагадаємо, що після матчу між юнацькими командами сталась сталась масова бійка.