Україна

Львів'яни налаштовані взяти три очки в матчі з грандом українського футболу.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов поділився думками напередодгні матчу з Динамо в 30-му турі УПЛ.

"Попри те, що Рух гратиме проти одного з флагманів українського футболу, команда готується у звичному режимі. Звісно, на нас чекає дуже серйозна гра і турнірне становище теж додає відповідальності. Втім ми постараємось грати у свій звичний футбол та не відходити від своїх ігрових принципів. Команда гратиме на перемогу, як і в кожному матчі до цього, адже Рух хоче здобути позитивний результат і зробить все від себе залежне, щоб здобути його.

Наші футболісти протягом сезону показали якісний ріст та прогрес. Вони довели, що можуть боротись за найвищі місця у чемпіонаті України та при цьому демонструвати цікаву гру. Кожен з наших хлопців розуміє значення майбутнього матчу з Динамо і вони готові віддати у суботу всі сили заради позитивного результату.

Мабуть, це один з найцікавіших чемпіонатів за останній час, адже ми бачимо, яка цікава боротьба за єврокубкові місця та за виживання, а також довго тривала боротьба за чемпіонство – майже до останніх турів. Вболівальникам дуже цікаво спостерігати за такими матчами та інтригою. Якщо буде така конкуренція, то чемпіонат України лише прогресуватиме і футболісти будуть краще та швидше розвиватись. Багато ігрового часу отримує молодь і з часом ці гравці отримають необхідний досвід та зростатимуть як професійні футболісти, що є дуже корисним для українського футболу", — сказав Пономарьов.

Рух зіграє з Динамо у Львові 24 травня, початок о 15.30.