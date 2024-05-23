Україна

32-річний нападник змінить команду у літнє міжсезоння.

Нападник Ворскли Руслан Степанюк залишить полтавську команду після завершення цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Я провів у Полтаві щасливих чотири з половиною роки. Ми багато чого встигли разом із вами, хлопці, з уболівальниками, які в будь-яку погоду приходили на стадіон, аби підтримати нас.

Та доля футболіста така, що інколи хочеться змін та нових викликів у кар’єрі. Частинку свого футбольного серця залишаю у Полтаві. Буду й надалі вболівати за ворсклян. Низький уклін усім. Слава Україні!", — сказав Степанюк.

Нинішнього сезону Степанюк провів 33 матчі, в яких забив 10 голів та віддав дев'ять гольових передач.

Всього на рахунку Степанюка 121 матч у складі Ворскли, 34 забиті м'ячі та 29 ассистів. Також він виступав за Верес, Сталь, Жетису, Говерлу, Олександрію та Олімпік.

За тур до фінішу сезону Ворскла набрала 33 очки та посідає восьме місце в УПЛ. В останньому турі полтавці зіграють проти ЛНЗ. Гра відбудеться завтра, 24 травня, о 15.30 за Києвом.