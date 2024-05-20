Україна

Сергій Долганський, ймовірно, залишиться в полтавській команді.

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак заявив, що клуб планує продовжити контракт із головним тренером команди Сергієм Долганським.

"Щодо головного тренера, ми плануємо пролонгацію Сергія Долганського. Ми чітко розуміємо ситуацію, в якій він опинився. Ми 1,5 року працювали зі Скрипником. У нього були свої схеми, своє бачення футболу. Ми проводили комплектацію виключно під нього. Нині ж узимку нам удалось підписати 3 футболістів, які зайшли в основний склад.

Нашим завданням буде довіритись тренеру. Йому ще треба набиратись досвіду, але ми маємо дати йому карт-бланш, аби він сформував склад так, як він бачить", — сказав Лисак.

Наприкінці грудня 2023 року полтавський клуб залишив Віктор Скрипник та очолив харківський Металіст 1925. Долганський очолив Ворсклу в січні 2024 року.