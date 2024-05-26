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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

Київське Динамо у заключному турі української Прем’єр-ліги здобуло гостьову перемогу наді львівським Рухом.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Антон Царенко прокоментував виступ власної команди.

"Це був останній матч сезону, тому потрібно було показати гідний футбол перед собою і вболівальниками. Гадаю, ми заслужили результат своєю грою, тим, як ми бились, не дивлячись на турнірне становище. Ми показали хорошу гру і здобули перемогу.

Мій гол? Була хороша атака, почався якийсь сумбур у штрафній площі Руху. Так вийшло, що м’яч відскочив до мене. Вийшло влучити у ворота й забити гол. Якщо чесно, я дуже радий, адже у мене була травма, і цей м’яч допоміг мені психологічно. Також він допоміг команді здобути сьогодні перемогу.

У нас є команда і кожен б’ється завжди один за одного. Не дивлячись на те, хто виходить у стартовому складі, а хто на заміну, завжди треба показувати рівень, давати стимул і конкуренцію, аби бути в команді Динамо Київ.

Як бачите, отримував мало ігрового часу. Але це другорядне. Мене трохи вибила з колії травма. Але я не зупинявся, працював, знав, що я це роблю для себе. У першу чергу потрібно було відновитись і допомогти команді, не дивлячись на те, в якому становищі ми знаходились", — заявив український виконавець.

Київське Динамо здобуло 69 очок та фінішувало другим у турнірній таблиці.