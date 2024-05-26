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Президент Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні київське Динамо у заключному турі української Прем’єр-ліги здобуло гостьову перемогу наді львівським Рухом.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри президент "біло-синіх" Ігор Суркіс прокоментував виступ власної команди.

"Ми дивились на нашу молодь і хлопців, які менше грали протягом сезону. Виглядали дуже достойно. Руху ж натомість було потрібно вигравати або зіграти унічию.

Я дуже задоволений хлопцями, які сьогодні вийшли на поле. Вони боролись і грали у футбол. Ніхто нічого нікому не віддавав, тому що футбол непрогнозований. Були різні розмови, але ми грали, хлопці робили усе, що могли. Я їм подякував, сказав, щоб добре відпочили та з нового сезону знову будемо працювати.

Сезон ми маємо поділити на дві частини. Ми провалили першу, а в другій Шовковському вдалося стабілізувати гру, і команда показувала дуже хороші поєдинки. Ми й Шахтарю не поступались за грою. Потрібно брати очки не у матчах між собою, а у зустрічах з іншими командами. Адже три очки дають за перемогу і над лідером, і над аутсайдером. Будемо прогресувати у наступному сезоні, я у цьому не сумніваюся.

Як оцінювати роботу Шовковського? За результатами. Усього дві нічиї та одна поразка. Він узяв команду та дуже потужно працює. Команда готова і психологічно, і фізично. Сьогоднішній матч це довів, адже хлопці могли вже спочивати на лаврах, але йому вдалось їх налаштувати. Це було важко.

У цій команді багато хороших футболістів, але вони дуже молоді й мають прогресувати. Велика подяка Григорію Козловському за те, що він робить. Він виховує прекрасну молодь, яка гратиме не лише у Русі, а й за нашу збірну. У нього чудова інфраструктура, школа. Думаю, у цієї команди усе попереду", — заявив український функціонер.

Київське Динамо здобуло 69 очок та фінішувало другим у турнірній таблиці.