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Півзахисник Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

У заключному турі української Прем’єр-ліги львівський Рух напередодні на власному полі поступився київському Динамо.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.

"Ростислав Лях ударив по воротах, а я просто обрав вдалу позицію та зумів зіграти на добиванні. Нам удалось зрівняти рахунок, але потім ми пропустили вдруге, тож, на жаль, мій гол нам не допоміг здобути необхідний результат.

Рух грав проти одного з грандів українського футболу. Звісно, ми розуміли, що це буде важкий поєдинок. Хоч Динамо й вийшло на поле без збірників, але це не відчувалось, адже в них достатньо кваліфікованих та якісних гравців. Проти нас був серйозний та сильний суперник і нам було важко йому протистояти.

Кожен у команді зараз розчарований, адже все залежало від нас: бери щонайменше очко в матчі з Динамо і ти в єврокубках.

Нам не можна було дивитись на результати інших команд і ми сподівались лише на себе. На жаль, Рух поступився. Та нам слід зробити правильні висновки і витримати цей болісний удар. Ми якісно підготуємось до наступного сезону і доведемо, що ця команда здатна на більше.

За рік Рух дуже спрогресував. Ми демонструємо набагато кращі результати, граємо в якісніший футбол. Хочу подякувати футболістам та тренерському штабу за цей сезон та виконану роботу. Головні наші перемоги ще попереду", — заявив український виконавець.

Львівський Рух здобув 49 очок, фінішував шостим у турнірній таблиці та пролетів повз єврокубки.