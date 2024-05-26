Україна

Власник Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

Львівський Рух напередодні в заключному турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступився київському Динамо.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри засновник "жовто-чорних" Григорій Козловський прокоментував виступ власної команди.

"Сезон завершено! Підіб’ємо підсумки та зробимо висновки трішки згодом. Зараз багато емоцій.

Перш за все хочу подякувати Збройним Силам України за те, що ми мали можливість грати у такий непростий час та дарувати позитивні емоції Вам, наші дорогі вболівальники!

На жаль, ми зупинилися за крок до мрії. Але наша молодь та тренерський штаб заслуговують на слова подяки — вони грали добре і, найголовніше, ви як гравці та всі ми як клуб дотримувалися правила Fair Play! Так, нам сьогодні боляче, але не соромно! Упевнений ми станемо лише сильнішими.

Щиро дякую і Вам, наші дорогі вболівальники, за палку підтримку. Рух зробить усе можливе, аби в новому сезоні потішити Вас яскравою грою та новими перемогами! Давайте РУХатись разом до нашої мрії!", — заявив український функціонер.

Львівський Рух здобув 49 очок, фінішував шостим у турнірній таблиці та пролетів повз єврокубки.