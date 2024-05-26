Україна: Перша ліга

Хуст і Металург намагатимуться зберегти свої прописки в другому дивізіоні України.

За підсумками останнього, тридцятого туру української Другої ліги-2023/24 визначилася ще одна команда, яка отримала право поборотися за участь у наступному сезоні Першої ліги.

На 16 і 17 місцях турнірної таблиці Першої ліги цього разу фінішували Хуст і Металург. За свої місця в другому дивізіоні України вони боротимуться з 2 (ЮКСА) і 3 (Звягель) командами Другої ліги-2023/24.

01.06. Хуст — Звягель

01.06. ЮКСА — Металург

08.06. Звягель — Хуст

08.06. Металург — ЮКСА

Нагадаємо, що напряму до третього дивізіону вилетіли Кремінь (18), Чернігів (19) і Гірник-Спорт (20), тоді як Дружба в якості переможця Другої ліги здобула підвищення.