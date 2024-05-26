Україна

Ювілей для півзахисника Дніпра-1.

Поєдинок проти одеського Чорноморця став для захисника Дніпро-1 Володимира Адамюка 200–м на рівні УПЛ.

Найбільше – 88 ігор – він провів саме за "спортклубівців". Також на його рахунку 35 ігор за Львів, 31 матч за Дніпро, 30 ігор за рівненський Верес і 16 поєдинків за Сталь з Кам’янського.

Нещодавно хавбек відзначив 100 матчів за Дніпро-1.

Дніпровський Дніпро-1 здобув 52 очки, фінішував четвертим у турнірній таблиці та пробився до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.