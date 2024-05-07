Україна

Ювілейний матч українця в УПЛ.

Матч 27-го туру УПЛ проти Кривбасу став ювілейним, 100-м офіційним у складі Дніпра-1 для захисника Володимира Адамюка, повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

85 ігор він провів за "спортклубівців" в УПЛ, 10 у єврокубках і 5 у Кубку України. Володимир став шостим гравцем в історії клуба, кому підкорився цей рубіж: Ігор Когут (177), Сергій Логінов (140), Олександр Назаренко (125), Олександр Сваток (105) і Олександр Піхальонок (100).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Кривбас.