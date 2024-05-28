Україна

Діти з Донеччини відвідають фінал Ліги чемпіонів у Лондоні.

Шахтар та фонд Shakhtar Social організують для 5 дітей – учасників проєкту "Давай, грай!" подорож на фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Серед дітей, які відвідають головну подію року в клубному футболі, переселенці з Донецька, Бахмуту, Горлівки, Макіївки та мешканець Добропілля.

Фінал Ліги чемпіонів між Боруссією Дортмунд та Реалом відбудеться 1 червня на стадіоні Вемблі. Початок матчу о 22:00.

На Football.ua відбудеться онлайн-трансляція поєдинку.