Україна

Легенда Карпат працюватиме в системі львівського клубу.

Колишній капітан Карпат Денис Кожанов завершив ігрову кар'єру, повідомляється у львівському клубі.

"Денис Кожанов назавжди вписав своє ім’я в історію "зелено-білих". Разом із Денисом ми пройшли шлях від Другої ліги до УПЛ.

Хоча кар’єра гравця залишилася позаду, тепер відкрита нова сторінка – тренерська, яку Денис продовжує писати у складі левів", — йдеться у повідомленні клубу.

Кожанов грав за Шахтар, Карпати, Маріуполь, Севастополь, Дачію, Верес, Волинь, Минай та аматорський клуб Благо-Юність.