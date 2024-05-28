Легенда Карпат працюватиме в системі львівського клубу.
ДЕНИС КОЖАНОВ, ФК КАРПАТИ
28 травня 2024, 15:05
Колишній капітан Карпат Денис Кожанов завершив ігрову кар'єру, повідомляється у львівському клубі.
"Денис Кожанов назавжди вписав своє ім’я в історію "зелено-білих". Разом із Денисом ми пройшли шлях від Другої ліги до УПЛ.
Хоча кар’єра гравця залишилася позаду, тепер відкрита нова сторінка – тренерська, яку Денис продовжує писати у складі левів", — йдеться у повідомленні клубу.
Кожанов грав за Шахтар, Карпати, Маріуполь, Севастополь, Дачію, Верес, Волинь, Минай та аматорський клуб Благо-Юність.