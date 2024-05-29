Україна

Дивіться відео найкращих моментів першого матчу плей-оф чемпіонату України, що відбувся 29 травня 2024 року.

У рамках першого матчу плей-оф української Прем'єр-ліги Оболонь в київському дербі з труднощами здобула перемогу над Лівим Берегом, який прагне вперше у своїй історії вийти до елітного дивізіону українського футболу.

Переможця цієї зустрічі на Оболонь Арені визначив єдиний гол Тараса Мороза, який прийшовся на 53 хвилину матчу. Втім, незважаючи на цю мінімальну звитягу, інтрига в цьому столичному протистоянні зберігається, а "пивовари" наразі не можуть бути спокійними щодо свого потенційного збереження прописки в УПЛ.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Оболонню та Лівим Берегом відбудеться 2 червня о 16:00 на домашньому стадіоні "лелек".

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Оболонь — Лівий Берег у рамках плей-оф української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Лівий Берег 1:0

Гол: Мороз, 53



Оболонь: Рибка — Грисьо (Чернов, 46), Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз (Запорожець, 84) — Мединський, Груша (Нагієв, 84) — Суханов (Тарануха, 69), Краснопір (Слободян, 84).



Лівий Берег: Механів — Астахов, Слотюк, Самар, Сіднней — М. Когут (Мисик, 86), Співаков, Дедух — Синиця (Соколов, 87), Сухоручко (Литовченко, 87), І. Когут (Войцеховський, 10, Петренко, 86).



Попередження: Мороз, Дедух — Сіднней