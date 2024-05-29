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Керманич Оболоні — про мінімальну перемогу в першому матчі плей-оф УПЛ.

У рамках першого матчу плей-оф української Прем'єр-ліги Оболонь в київському дербі з труднощами здобула перемогу над Лівим Берегом, який прагне вперше у своїй історії вийти до елітного дивізіону українського футболу.

Головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко поділився враженнями від цього першої частини протистояння з "лелеками", яке завершилося для його команди переможним мінімальним результатом.

"Сподіваюся, цей єдиний гол допоможе. Один м’яч – це хиткий результат, тому ми зараз з хлопцями поговорили, що ні в якому разі не розслабляємося. Все буде вирішуватися в неділю в матчі-відповіді.

Кінцівка чемпіонату, всі бачать, що така відповідальність, дуже важливі ці останні ігри. Хлопці десь переживають, десь намагаються спростити гру, хоча кажемо десь покласти м’яч – коли кладемо м’яч вниз, є моменти. Але цей тиск, який тисне на них, трохи є. Сьогодні результатом задоволений, але це нічого ще не каже. У нас ще другий крок, і там треба викладатися на всі, можна сказати, 200 відсотків.

Під час перерви ми хлопців підтримали, навпаки, хотіли їх трошки заспокоїти, бо такий тиск на них є, переживають, і деякі моменти не виходять на футбольному полі, те, що ми плануємо. Тому ми їх заспокоїли, сказали, що все буде виходити, коли трошки заспокоїтеся. Так і вийшло – забили гол зі стандарту. Десь можна було довести ще до 2-го м’яча, але нам тяжко даються м’ячі. Будемо працювати над цим.

Чи грали на результат під завісу матчу? Хлопці – так, вже десь відчували втому, команді суперника нічого не залишалося, хотіли десь реабілітуватися, десь намагалися за рахунок стандартів відігратися. Але так, хлопці вже десь грали на результат.

Більше 40 фолів на дві команди? Звісно, в нас завжди боротьба, накал, емоції. Так, десь хочеться більше м’яч тримати, але поки що за рахунок того досвіду, якого немає, то доводиться більше десь агресивно грати – і виходять такі фоли.

Чи здивував Лівий Берег? Ми передивлялися команду. Непроста, бойовита команда – типова Перша ліга. Тому ми передбачали, що буде те, що ви сказали – багато фолів, багато боротьби. Так і вийшло. Тому готуємося на наступну гру", — сказав Валерій Іващенко для УПЛ ТБ.

Дивитися відео гола та огляд матчу Оболонь — Лівий Берег ви можете на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 2 червня о 16:00 на домашньому стадіоні "лелек".