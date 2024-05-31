Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич "синьо-жовтих" — про підготовку до майбутнього чемпіонату Європи.

Національна збірна України продовжує підготовку до найближчого Євро-2024, провівши напередодні перше тренування в Німеччині, де й відбудеться турнір.

Головний тренер української команди Сергій Ребров поділився очікуваннями від підготовки до фінальної частини континентальної першості, в груповому етапі якої його підопічні зіграють з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

"Потрібно добре підготуватися на зборі, тому що у всіх великі очікування щодо нас на Євро. Я перед стартом роботи подякував і нагадав гравцям про те, що вони вже зробили, а зробили вони багато. Зараз треба залишити це позаду і добре представити Україну на чемпіонаті Європи.

У гравців після сезону була невелика, але дуже необхідна перерва. Останні три місяці гравці Шахтаря та Динамо грали по 2-3 матчі на тиждень, це складно. Вони трохи відпочили і з гарним настроєм готуються до Євро", — сказав Сергій Ребров у коментарі для пресслужби УАФ.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).