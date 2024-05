Ерлінг Голанд вдруге поспіль став найкращим бомбардиром сезону в англійській Прем'єр-лізі, проте у порівнянні з минулою кампанією такого ж "вау-ефекту" не відчувається й близько.

І ні, не подумайте: 27 голів у 31 проведеному матчі — це так само залишається більш ніж вражаючою статистикою для бомбардира екстракласу. Проте аж надто часто в минулому футбольному році Голанд був дійсно "відсутній" у поєдинках проти топових команд, а захисники англійської першості, схоже, краще адаптувалися і тепер знають, як протистояти цій гольовій машині.

Інший аспект, який кинувся в очі щодо Ерлінга Голанда зразка цієї кампанії, — зірковий форвард Манчестер Сіті не реалізував надто багато моментів, які він зазвичай реалізовує без усіляких проблем. Голанд став лідером антирейтингу гравців сезону АПЛ із найбільшою кількістю втрачених реальних можливостей забити (Big chances) — таких моментів було аж 34, що на порядок більше, ніж у Дарвіна Нуньєса (27) та Ніколаса Джексона (24), які в народі мають репутацію головних "бокопорів" ліги.

Ерлінг Голанд і близько не був серед кращих гравців Манчестер Сіті в сезоні-2023/24, але дивовижно, що "погана кампанія" норвежця — це все одно звання найкращого бомбардира АПЛ! Цілком імовірно, свою роль тут так само відіграють і наші надмірно високі очікування від норвежця на тлі купи бомбардирських рекордів за підсумками минулого сезону, що "переплюнути" і перевершити буде дуже важко. На тлі цього кожна невдала дія та матч у виконанні Голанда більше впадають у вічі вболівальників.

Проте є ще інший бік медалі: без дубля Ерлінга у передостанньому важливому матчі сезону на виїзді з Тоттенгемом четвертого поспіль чемпіонства Ман Сіті спокійно могло і не бути. Але воно є!

Найкращим плеймейкером ліги вже минулого футбольного року став і близько не плеймейкер за амплуа та головними функціями, а як раз справжнісінький бомбардир і любитель забивати голи!

Проте така велика кількість гольових передач у виконанні Оллі Воткінса абсолютно ніяк не позначилася на його показниках результативності, адже разом із 13 результативними передачами форвард Астон Вілли ще й забив 19 голів, розділивши третє місце у списку найкращих бомбардирів АПЛ-2023/24 з Домініком Соланке із Борнмута та Філом Фоденом із Манчестер Сіті.

Готові посперечатися, що найкращим плеймейкером, напевно, ви очікували побачити умовних Кевіна Де Брюйне, Мартіна Едегора або Бруну Фернандеша, проте Воткінс перевершив усі навіть найсміливіші очікування в прогресивному і вкрай успішному сезоні для бірмінгемської Астон Вілли.

Абсолютно один із найкращих у 2023/24!

🧤НАЙКРАЩИЙ ГОЛКІПЕР (КІЛЬКІСТЬ "СУХИХ" МАТЧІВ)🧤

Давід Рая прийшов до Арсеналу минулого літа на правах оренди з Брентфорда із подальшим правом викупу на постійній основі, причому несподівано для багатьох іспанець відразу став "першим номером" у новому клубі замість Аарона Рамсдейла. Логіка тренерського штабу Мікеля Артети була в цілому зрозуміла: тренер воротарів Арсеналу Іньякі Канья раніше працював із Давідом у Брентфорді, але головне -- "канонірам" потрібен був воротар, який чудово грає ногами, адже той же Рамсдейл нерідко допускав індивідуальні помилки на рівному місці — підтвердженням стали обидва матчі цього сезону проти Брентфорда, проти якого за регламентом Рая грати не міг.

Але чи були у іспанця індивідуальні помилки, які завершувалися взяттям його воріт? Так, безсумнівно: матч першого кола з Лутоном або весняне дербі проти Північного Лондона — яскраві приклади. Проте помилки бувають у всіх, навіть найкращих воротарів, — і саме вони відкладаються в пам'яті (згадайте хоча б перші місяці Андре Онана в Манчестер Юнайтед, але у підсумку він став найкращим воротарем ліги за відсотком та кількістю сейвів у цьому сезоні АПЛ). Більше того, якось невиправдано дорікати Раї в цьому аспекті, коли його команда пропустила найменше голів серед усіх у чемпіонаті — всього 29 голів, тоді як сам іспанець провів найбільшу кількість матчів "на нуль" — 16.

And there's so much more to @daviidraya1 than just clean sheets 😍 pic.twitter.com/lVp7ypRZRc — Premier League (@premierleague) May 4, 2024

Слабка сторона Давіда Раї у грі на лінії воріт — це ще один міф. Якщо так не вважаєте, то пропонуємо вам самим спробувати відповісти на наступне питання: як один і той же воротар у більш захисникому Брентфорді може в минулому сезоні АПЛ мати найкращий відсоток сейвів у лізі та бути у топ-3 ліги за найкращою різницею пропущених/очікуваних голів (xG), а в Арсеналі раптом стати "поганим на лінії"? Відповідь проста: різні команди — різні завдання та умови. Більше ударів по воротах – це не тільки більше сейвів воротаря, а й більше пропущених голів.

Безперечно, величезна заслуга цієї нагороди в оборонних діях крутої пари центральних захисників в особі Габріела та Вільяма Саліба, але запобігання ударам суперників по своїх воротах – це і є головне завдання будь-якого центрбека. Якщо удар стався — питання захисту задає воротар, а не навпаки. Саме воротар керує лінією оборони. І враховуючи те, що минулого сезону Аарон Рамсдейл із аналогічною парою захисників "Золоту рукавичку" виграти не зміг (хоч Саліба і травмувався тоді в фінальному відрізку сезону), вибір Артети саме на користь Давіда Раї в цій кампанії виглядає виправданим рішенням.

Проте з урахуванням того, що по воротам Раї дійсно били дуже мало в сезоні-2023/24, тому особисто ми вважаємо за краще віддати місце в старті нашої символічної збірної року в АПЛ другому голкіперу за кількістю "сухих" матчів, яким став Джордан Пікфорд із Евертона — людина, сейви якої у відповідний момент допомагала "ірискам" здобувати результати на тлі боротьби за збереження прописки у вищому дивізіоні зі знятими 8 очками. Окрім того, дуже вразив новачок Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо, завдяки якому Тоттенгем навіть не помітив відхід свого багаторічного "першого номера" Уго Льоріса. Знову ж таки згадаємо Андре Онана, без якого Манчестер Юнайтед абсолютно точно набрав би значно менше очок, а також важко не відзначити впливи Еміліано Мартінеса на перший для Астон Вілли вихід до Ліги чемпіонів за 41 рік та Жозе Са на впевнене збереження Вулвергемптоном прописки в Прем'єр-лізі, незважаючи на передсезонні неоптимістичні прогнози.

☄️АВТОР НАЙКРАЩОГО ГОЛА☄️

Прекрасних голів у минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги було достатньо, зокрема в останньому турі ми стали свідками вражаючого "кульбіту" Мохаммеда Кудуса проти Манчестер Сіті та гол з центру поля Борнмуту у виконанні Мойзеса Кайседо.

Проте тут все ж без сюрпризів: вболівальники цілком очікувано проголосували за той самий гол через себе у виконанні вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо в матчі 13 туру АПЛ проти Евертона.

Косплей на Кріштіану Роналду? Чи може все ж таки більше схоже на знаменитий м'яч Вейна Руні? Як завгодно – це просто красиво!

ГОЛ ГАРНАЧО ЗІ ВСІХ РАКУРСІВ:

ПІДБІРКА НАЙКРАЩИХ ГОЛІВ В АПЛ-2023/24:

The best of 2023/24 ⚽️



Who gets your vote for Budweiser @premierleague Goal of the Season? 🏆 pic.twitter.com/3TUeEiW22K — Budweiser Football (@budfootball) May 22, 2024

⚡️АВТОР НАЙКРАЩОГО СЕЙВУ⚡️

А ось результати голосування за найкращий сейв сезону цілком могли стати для вас сюрпризом, адже більшість уболівальників віддали перевагу Томашу Камінські з Лутона за його подвійний сейв у 13 турі проти Крістал Пелес.

Здавалося б, нічого незвичайного — абсолютно точно були й більш ефектні порятунки воріт голкіперами в цій кампанії чемпіонату Англії, але аргументи на користь польського воротаря "капелюшників" все ж таки є.

По-перше, цей подвійний сейв Камінські стався за рахунку 0:0, а матч у підсумку завершився першою домашньою перемогою Лутона в АПЛ із рахунком 2:1. По-друге, сприймайте це як своєрідне "дякую" від усіх нейтральних любителів англійського футболу на адресу підопічних Роба Едвардса та фанатів Лутона в цілому.

"Шляпники" подарували всім нам просто безліч емоцій різного характеру протягом цього футбольного року. Так, вони очікувано вилетіли... Проте вони зробили для збереження прописки в еліті все, що могли. До скорої зустрічі в АПЛ, Лутон Таун!

ПІДБІРКА НАЙКРАЩИХ СЕЙВІВ АПЛ-2023/24: