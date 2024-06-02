Україна

Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та кам'янець-подільський Епіцентр.

Рівненський Верес та кам'янець-подільський Епіцентр зіграють поміж собою матч-відповідь перехідного етапу української Прем'єр-ліги на полі стадіону Авангард у Рівному на тлі нічиєї в першій зустрічі (1:1).

Олег Шандрук, у порівнянні з тим матчем, залучив до стартового складу Балана та Шевченка на флангах захисту, тоді як Банада та Шарай розташуються в півзахисті, а Гайдучик гратиме на вістрі атаки.

Сергій Нагорняк, у свою чергу, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров — Дахновський, Банада, Яго, Шарай — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Кулик, Курко, Жуліо Сезар, Сміян, Гакман, Кухарук, Морозко, Шастал, Годя, Мрвальєвич, Шестаков.



Епіцентр: Чернобай — В. Кристін, Мороз, Григоращук, Климець — Беженар, Ліповуз, Миронюк — Бендера, Кравчук, Стень.

Запасні: Жмурко, Бушняк, Жмуйда, Козловський, Ю. Кристін, Глущук, Ляшенко, Полюлях, Гірний, Алібеков.



Гра Верес — Епіцентр почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.