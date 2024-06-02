Україна

Слова Сергія Реброва напередодні товариського матчу з Німеччиною.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що означає футбол в Україні під час війни.

"На жаль, на зараз футбол не на першому плані в нашій країні. Зараз ми усі робимо усе для наших захисників. І те, що Україна потрапила на Євро в Німеччині – це дуже важливий крок для нас. Те, що ми зробили – це дійсно дуже важливо для нашого народу, для нашої країни.

Так, я вважаю, у Німеччині футбол – номер 1. Раніше те ж саме було в Україні, але зараз ми повинні думати про інші речі", – сказав Ребров.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.