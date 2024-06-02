Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер національної збірної України о 15:30 відповість на питання щодо майбутнього контрольного поєдинку.

У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини в товариському матчі.

Напередодні цього протистояння відбудеться пресконференція за участі головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва, під час якої він відповідатиме на запитання журналістів щодо зустрічі з німцями, яка відбудеться в понеділок, 3 червня.

Початок передматчевої пресконференції заплановано на неділю, 2 червня, о 15:30. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Німеччина — Україна в Нюрнберзі має пролунати о 21:45 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).