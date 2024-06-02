Україна

Німецький тренер підтримав Україну.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман висловився напередодні товариського матчу зі збірною України.

- Ви постійно читаєте, що українська збірна намагається використовувати будь-який момент, аби привернути увагу до своєї країни та трохи відволікти свій народ. Це найважливіше.

Вони це роблять та робитимуть, а ми підтримаємо. Футбол – це фактор, який може допомогти вам думати про інші речі, принаймні протягом 90 хвилин.

Ми спробуємо зробити все можливе, щоб гра була цікавою. Це не залежить від результату. Ми зробимо все можливе, щоб 90 хвилин були не стражданням, а прекрасними моментами, — сказав коуч.