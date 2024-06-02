Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від наставника стосовно виступів у турнірі.

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску висловив думку стосовно виступів на Євро-2024.

"Той факт, що ми пройшли кваліфікацію, вигравши групу зі Швейцарією, Ізраїлем або Косово і не програвши жодного матчу, обумовив багато позитивних змін, і я сподіваюся, що їх стане ще більше". — цитує тренера A Bola.

"Чемпіонат Європи стане фантастичним викликом для мене та моїх молодих гравців. Ми зробимо все можливе, щоб досягти наступного рівня нашої віддачі та довести, що наш потенціал є навіть більшим за той, який був продемонстрований у кваліфікації.

У Німеччині ми зосередимося на тому, щоб показати нашу найкращу манеру гри та водночас скористатися слабкими сторонами суперника. У нас немає мети виграти групу.

Але, як ми показали у кваліфікації, якщо у нас буде така можливість, ми докладемо всіх зусиль, щоб вийти на перше місце в групі".

У групі на турнірі Румунія зіграє з Бельгією, Словаччиною та Україною.