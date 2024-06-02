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Захисник розповів щодо відношень з командою.

Леонардо Бонуччі висловив думку стосовно виступів у складі Ювентуса.

"Знаходжуся в балансі із самим собою. Я мав подвійний досвід за кордоном, тепер я насолоджуюся своєю сім'єю", — цитує Леонардо La Gazetta dello Sport.

"У липні я почну тренерський курс у Коверчано.

Прощання з Ювентусом – це шрам, який все ще болить. Мені хотілося б іншого фіналу, але, можливо, він ще не настав. Моє кохання залишається недоторканим.

Мрію виграти Лігу чемпіонів як тренер Ювентуса, оскільки мені не вдалося зробити це як гравцю".

Після завершення нинішньої кампанії захисник прийняв рішення завершити ігрову кар'єру.

Цього сезону 37-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.