Сторони вирішили не продовжувати контракт.
Михайло Шестаков, НК Верес
06 червня 2024, 18:46
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Михайла Шестакова.
У 34-річного українця закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати його.
Шестаков виступав за рівненський клуб упродовж шести сезонів. На його рахунку 130 матчів та 27 забитих м'ячів.
Минулого сезону Шестаков провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
До свого періоду у Вересі Михайло встиг пограти за Жемчужину, Балкани, Реал Фарму та вінницьку Ниву.