Україна

Сторони вирішили не продовжувати контракт.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Михайла Шестакова.

У 34-річного українця закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати його.

Шестаков виступав за рівненський клуб упродовж шести сезонів. На його рахунку 130 матчів та 27 забитих м'ячів.

Минулого сезону Шестаков провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

До свого періоду у Вересі Михайло встиг пограти за Жемчужину, Балкани, Реал Фарму та вінницьку Ниву.