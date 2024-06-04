Україна

Президент клубу має амбітні плани.

Президент Вереса Іван Надєїн поділився емоціями після переможного поєдинку проти Епіцентру та поділився думками щодо майбутнього, рекордного і четвертого поспіль сезону команди в еліті українського футболу.

- Ми зберегли своє місце в УПЛ. Це найголовніше. Четвертий поспіль сезон зіграємо в еліті українського футболу. Думаю, що з такою атмосферою на стадіоні, з такими вболівальниками — ми можемо зазіхнути на щось більше.

Для президента, тренерського штабу, скаутів — справ відсьогодні лише додасться. Робота щодо комплектації команди, продовження контрактів — вона триває 24/7. В нас вже є певні попередні напрацювання. Але питання, в якій лізі ми гратимемо — воно було ключовим для наших потенційних новачків, для частини гравців, які зараз в команді. Тепер ми вже маємо певну конкретику і певну переговорну позицію.

Очікування від наступного сезону? Хотілося б зазіхнути на щось більше. Говоритимемо про це з тренерським штабом, партнерами, нашим бізнес-клубом, — сказав Надєїн.