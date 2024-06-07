Україна

Український хавбек більш відкрито розповів про свій перехід до київського клубу.

Півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Піхальонок прокоментував свій перехід до складу "біло-синіх" із Дніпра-1.

"Спочатку надійшла конкретика від Динамо. Коли Шахтар дізнався, що Динамо хоче придбати мене, маючи перше право на мене, "гірники" також висунули свої умови. Багато часу пішло на роздуми, оскільки було багато юридичних питань, щоб Шахтар не чинив жодних перешкод. Я обрав Динамо. Дуже щасливий бути тут.

Перш за все поділився новинами із сім’єю – дружиною, мамою, татом. Тато в мене на сто відсотків за Динамо. Щодо гравців київського клубу, то спілкувався з Тимчиком, Бущаном, Ярмоленком. Андрій узагалі підібрав важливі слова, які остаточно переконали мене перейти до Динамо. Звичайно, з президентом киян також спілкувався – в нас була дуже приємна розмова, я відчув багато щирості у його словах, що також вплинуло на моє рішення.

На даному етапі кар’єрі душа більше лежить до Динамо. Буду старатися на 100 відсотків віддаватися в іграх за "біло-синіх". Три-чотири дні дійсно спав не дуже добре, цілими днями був на телефоні, голова була забита. Але для себе я чітко розумів, куди саме я перейду.

Як це – після минулого у Шахтарі та Маріуполі опинитися в Динамо? Я у цьому нічого такого не бачу. Відчуття в мене приємні, я буду захищати кольори київського Динамо, буду намагатися своєю грою радувати наших уболівальників.

Є гравець, на якого рівняюсь? Мені дуже подобається, як грає Тоні Кроос, і буду дуже сумувати за ним, коли він завершить кар’єру після Євро-2024.

Я ні про що не шкодую у своїй карьєрі. Це минуле. У мене немає образ на Шахтар, просто потрібно все доводити на футбольному полі. Розумію, що матчі Динамо з Шахтарем – це дербі просто топ-рівня. Я грав проти Шахтаря у складі Дніпра-1, це також були класні ігри, але у футболці Динамо це буде зовсім інший рівень та відповідальність. Але потрібно налаштовуватися на всі ігри та показувати себе завжди, оскільки титули не виграються лише в протистояннях із Шахтарем.

Конкуренція за місце у складі Динамо? Це Динамо, і тут завжди конкуренція на найвищому рівні. І на моєму шляху було багато конкуренції – це було і в Шахтарі, і в Дніпрі-1, і в Маріуполі. І зараз я готовий до конкуренції в Динамо, чекаю на неї.

Знаю, що буде тяжко, враховуючи, що ми стартуємо з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Ми з Дніпром-1 минулого року виступили у кваліфікації не дуже вдало. Та сподіваюсь, що моя мрія здійсниться – зіграти в Лізі чемпіонів у футболці Динамо.

Зазвичай під час тривалої відпустки я відпочиваю максимум днів десять, а потім я себе підтримую у формі – зал, пробіжки. З кожним днем навантаження зростають, тому до зборів підхожу вже не з нульовими кондиціями, а готовим на 50-70%. Тому вже очікую, коли розпочнуться тренування. Так, я знаю багато хлопців, але все одно не всіх. Дуже очікую зустрічі з Олександром Володимировичем Шовковським, аби дізнатися його погляд на гру, його бачення того, як я маю грати.

Тимчик – мій кум, він хрестив мого сина. Ми з ним почали спілкуватися у збірній, чи то в U19, чи в U21 – зараз не пригадаю. Якось так склалося, що ми почали жити разом на зборах. З цього моменту в нас зародилася дружба. Ми живемо поруч, наші дружини добре спілкуються. З Дубінчаком теж підтримував зв’язок, з Кабаєвим. З Бущаном іноді можу попереписуватись. По переписках, дзвінках – багато з ким", - наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

Минулого сезону Піхальонок провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав шість асистів.