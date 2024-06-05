Україна

Угода з футболістом збірної України розрахована до літа 2029 року.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з півзахисником Дніпра-1 та збірної України Олександром Піхальонком.

Угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2029 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

Минулого сезону Піхальонок провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав шість асистів.

До дніпрян Олекснадр виступав за Маріуполь та Шахтар.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Піхальонок відмовився від пропозиції донецького Шахтаря.

Піхальонок став другим новачком у команді Олександра Шовковського у літнє трансферне вікно. Першим був Максим Брагару із Чорноморця.