Україна

Максим Брагару поділився своїми думками після переходу в київський клуб.

Півзахисник київського Динамо Максим Брагару прокоментував свій перехід із одеського Чорноморця.

"Звичайно, дуже щасливий! Це була моя мрія. Динамо – великий клуб із славетною історією, топ-команда, і я дуже щасливий тепер бути частиною такої команди.

Взимку я вже конкретно знав, що є інтерес до мене збоку Динамо. Перехід відбувався відносно недовго. До того, як підписати контракт, я мав розмову з Андрієм Ярмоленком. Для мене було за честь поспілкуватися з такою людиною, легендою, топ-футболістом. Після спілкування з ним без сумнівів прийняв для себе важливе рішення.

Я вперше залишаю рідну Одесу та переїжджаю до іншого міста. Я стараюся прогресувати на кожній позиції, де мене бачить тренер. Але улюбленою для мене є позиція вінгера. Впродовж двох років я грав на різних позиціях.

Підготовка до Олімпійських Ігор? Для нас на даному етапі важлива кожна гра, аби в першу чергу поліпшити розуміння гри, бути одним цілим та через матчі ставати кращими. Для України це перше потрапляння на Олімпійські ігри. Хочеться гідно представити Батьківщину, проявляти себе, показувати свою найкращу гру та боротися за найвищі місця.

Які цілі перед собою у складі Динамо? Цілі лише максимальні. Від себе робитиму все можливе, щоб прогресувати та ставати кращим із кожним днем. Єврокубки – це моя мрія, тож дуже чекаю цього моменту.

На даний момент я з олімпійською збірною у Франції. Після турніру буде час відпочити, і в 20-х числах червня вже приєднаюся до Динамо", — наводить слова Брагару прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало Олександра Піхальонка.