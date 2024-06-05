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Ексгравець Дніпра-1 дав свій коментар після зміни клубної прописки.

Центральний півзахисник Олександр Піхальонок, який залишивши Дніпро-1 поповнив склад київського Динамо, висловився щодо свого переходу, передає офіційний сайт столичного клубу.

За словами 27-річного українця, пропозиція від Динамо не стала для нього несподіванкою. Кияни цікавились гравцем і в попередні трансферні вікна.

"Раніше не було конкретики, все на рівні чуток, а зараз уже Динамо звернулося з конкретною пропозицією, і я дуже радий приєднатися до київського клубу. Перед тим, як підписати контракт, узяв на роздуми чотири-п'ять днів. Була певна ситуація з Шахтарем, із Дніпром-1 певні питання необхідно було узгодити. Загалом, багато чого потрібно було обміркувати, тому стільки часу пішло", — пояснив півзахисник.

Піхальонок вважає, що багато часу на адаптацію йому навряд чи знадобиться, оскільки він знайомий із багатьма динамівцями.

"Виступав із хлопцями у збірній, проти них грав у чемпіонаті, разом із Дубінчаком захищали кольори Дніпра-1, тож, сподіваюся, адаптуюся швидко в колективі", — сказав Олександр.

Ексгравець Дніпра-1 також висловився щодо важливості майбутніх поєдинків із Шахтарем, вихованцем якого він є.

"Із нетерпінням чекаю матчів проти Шахтаря у складі Динамо. Ігри проти "гірників" завжди принципові, оскільки я є вихованцем донецького клубу. М'яко кажучи, в мене не склалося в Шахтарі, і, виходячи на поле тепер, я докладаю максимум зусиль, аби показати, як вони помилилися раніше", — зазначив Піхальонок.

Насамкінець новачок Динамо поділився своїми думками щодо можливості виступів із киянами в Лізі чемпіонів УЄФА та щодо відсутності виклику до збірної України.

"Також дуже хочеться зіграти разом із "біло-синіми" в Лізі чемпіонів. Хоча розумію, що буде надзвичайно важко, оскільки доведеться стартувати з другого кваліфікаційного раунду.

Не отримавши виклик до збірної України, маю час відпочити після сезону та підготуватися до нового виклику у своїй кар'єрі. Хоча, не буду кривити душею, дуже хотілося поїхати на Євро-2024. Але я поважаю рішення тренера національної команди, розуміючи, що в мене була травма, що, напевно, вплинуло на рішення не викликати мене. Набиратиму свої найкращі кондиції, і через виступи у складі Динамо доводити своє право грати за національну збірну", — додав він.

Нагадаємо, контракт Динамо з Піхальонком розраховано до літа 2029 року. Інші деталі переходу наразі не повідомляються.

Раніше щодо свого трансферу до київського клубу висловився ексгравець Чорноморця Максим Брагару.