Україна

Владислав Велетень оформив дубль та приніс команді Руслана Ротаня четверту перемогу на турнірі в Марселі.

У рамках матчу останнього туру групового етапу турніру імені Моріса Ревелло, який проходить в рамках літніх Олімпійських ігор, збірна України U-23 зустрілася з Японією U-19 та здобула свою четверту перемогу.

Завдяки дублю Владислава Велетеня фінальний свисток зафіксував звитягу "синьо-жовтих" із рахунком 2:1, що дозволило колективу Руслана Ротаня виграти групу B та вийти до фіналу.

Фінальний матч турніру імені Моріса Ревелло відбудеться 16 червня, а суперником українців стане

Кот-д’Івуар U-20.

Нагадаємо, що в попередніх іграх Україна під керівництвом Руслана Ротаня здолала Індонезію U-20 (3:0), Італію U-21 (4:0) та Панаму U-23 (2:0).

Україна U-23 — Японія U-19 2:1

Голи: Велетень, 42, 55 - Сіогаї, 81

Україна (U-23): Єрмаков, Крупський (Павлюк, 87), Салюк, Батагов, Мартинюк, Рубчинський, Шостак (Сігеєв, 69), Велетень (Кучерявий, 69), Федор (Ярмолюк, 57), Хлань, Сікан (к) (Краснопір, 69).

Японія (U-19): Аракі, Умекі (Гомма, 61), Сіокава, Кіта, Такагасі (Косугі, 61), Огура (Ішії, 46), Ясуда, Гірої, Озекі (к), Юкутомо (С. Канда, 78), Сіогаї (Мічівакі, 87).