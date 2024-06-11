Україна

Коментар тренера Оболоні стосовно виступів своєї команди.

Валерій Іващенко висловив думку стосовно гри у виконанні Оболоні.

"Якщо говорити про Кубок України, то ми переписали історію нашого клубу, просунулися на ступінь вище. Щодо чемпіонату, то задача була – якомога краще проявити себе та закріпитися у Прем’єр-Лізі", — цитує тренера офіційний сайт УПЛ.

"В принципі, це вдалося зробити. Хлопці відчули новий рівень змагань та набралися досвіду. Ми побачили плюси та мінуси по ходу чемпіонату, зрозуміли, чого вистачає і чого не вистачає. Тепер будемо коригувати нашу роботу та робити у майбутньому відповідні висновки.

В принципі, гра у Полтаві нас дещо підкосила. Боролися до кінця, не думали про перехідні матчі, грали, старалися не дивитися на суперника, а брати свої очки. Вийшло як вийшло. Якби вдало зіграли з Ворсклою, то у нас би залишалися шанси. Але вже сталося, як сталося.

Як-то кажуть, нервові клітини не відновлюються. Але така вже наша тренерська доля. Багато нервів, стресу, тому доводиться старатися закріпляти ці позиції, тверезо оцінювати ситуацію. Зрозуміло, що емоції десь переважають, але варто тішитися тим позитивним моментам, які є та коригувати ці процеси.

Який матч був найважчим? В принципі, будь-який матч був складним. Особливо важкі — зі своїми конкурентами. Ми чітко розуміли, де наші конкуренти і матчі з ними емоційно були складними. З командами з верхньої частини таблиці ми в будь-якому випадку розуміли, що це досить сильні суперники. Але важливо було не втрачати очки у матчах із прямими конкурентами.

Зустріч, яку приємно згадати? Емоційно, звісно ж, матч Кубка України з Динамо. Ця перемога надала крила хлопцям, дала можливість відчути, що ми можемо грати та перемагати навіть таких суперників, як Динамо. У психологічному плані ця перемога дуже надихнула нашу команду".

У перехідних матчах Оболонь виграла в Лівого берега та залишилася в чемпіонаті.