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Одесити посилили свою захисну ланку вихованцями двох грандів УПЛ.

Голкіпер Шахтаря Артур Рудько і правий захисник Зорі Богдан Бутко поповнять склад Чорноморця, передає офіційний Telegram-канал одеського клубу.

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Обидва гравці залишать свої нинішні колективи на правах вільних агентів 1 липня. Деталі угод із ними наразі не повідомляються.

У сезоні-2023/24 Рудько взяв участь в 1 матчі Шахтаря, зберігши в ньому свої ворота "сухими". До донецького клубу нині 32-річний українець приєднався у вересні 2023-го, залишивши Металіст.

Бутко протягом уже завершеної клубної кампанії записав на свій рахунок 2 асисти в 14 матчах за Зорю. У складі луганського клубу нині 33-річний українець перебував із вересня 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно Чорноморець залишили Голуб, Білик та Ухань, а Брагару став гравцем Динамо.