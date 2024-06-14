Україна

Поточним літом Петько та Минай припинили співпрацю за згодою сторін.

Півзахисник Сергій Петько прокоментував свій відхід із закарпатського Миная цього літа.

"Минай залишив відбиток у моїх душі та серці. Відверто – покидаю регіон з тягарем. Адже прикро, що не вдалося залишити команду в УПЛ. Дуже хотів, щоб у цьому регіоні, на Закарпатті вболівальники ходили на матчі саме вищого дивізіону. Тут мають проходити ігри УПЛ. Класний регіон, класні люди. В період війни найбезпечніший регіон країни. Тож у мене залишаються тільки позитивні емоції як від клубу, так і Закарпаття.

Я дуже багато спілкувався з ультрас клуба. До речі, перед нашим інтерв’ю спілкувався з хлопцями. Сказали, що навіть якісь подарунок мені приготували. Так приємно – неймовірно. Завжди підходив до них після ігор, дякував. Я дуже вдячний кожному за підтримку команди, але ж ми розуміємо, що на трибунах частина вболівальників постійно змінюється. А ці хлопці кожного разу на своєму місці під палючим сонцем, або дощем і завжди підтримують попри результат. Тому у мене завжди було бажання подякувати цим хлопцям. Є ультрас Минаю, які зараз на війні захищають нашу країну і попри це все одно знаходять час поцікавитись справами, результатами.

Ми, своєю чергою, намагались і збори їх підтримувати. Мені сказали, що моя футболка допомогла їм зібрати 400 тисяч гривень. Це так приємно. Важко словами передати, що відчуваю. Я ж нічого ніби для цього не зробив. Але все одно так приємно відчувати свій мінімальний внесок у гарну справу.

Я не можу не дякувати вболівальникам, бо вони нас так гнали вперед, що у нас не було іншого варіанту, яка перевертати гру у матчах, коли ми поступались в рахунку. Шкода, що для цих людей не вдалось залишити команду в УПЛ. Дуже вдячний за цей період Минаю! Бажаю команді швидше повернутись в УПЛ", — наводить слова Петька прес-служба Миная.

Минулого сезону Петько, який приєднався до Миная у лютому 2023 року, провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.