Україна

Камерунський футболіст набрав 55% голосів.

Захисника Кривбасу Івана Дібанго визнано найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками сезону-2023/24.

У голосуванні серед уболівальників 22-річний камерунець набрав 55% голосів, що допомогло йому випередити Дениса Кузика (9%) та Олега Кожушка (6%).

Наступними були Джихад Бізімана (6%), Данило Бескоровайний, Тимур Стецьков та Андрій Понєдєльнік – по 5%. У інших гравців було менше 5%.

Минулого сезону Дібанго провів 31 матч, у яких забив один гол та віддав сім гольових передач.

За підсумками сезону Кривбас посів третє місце у турнірній таблиці УПЛ, випередивши Дніпро-1.