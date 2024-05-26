Сміливий прогноз гравця Кривбасу щодо виступів збірної України на Євро.
ІВАН ДІБАНГО, СКРІНШОТ З ВІДЕО
26 травня 2024, 20:54
Лівий захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився думкою про виступи збірної України на чемпіонаті Європи в Німеччині.
"Я сподіваюсь на класний результат від збірної України. Буду вболівати за синьо-жовтих та маю надію, що Україна виграє Євро-2024, тому що у вас неймовірна команда, має сильних гравців.
Дуже багато кваліфікованих, топових футболістів, таких як, наприклад, Зінченко чи Мудрик. Тож, я хочу побажати Україні досягнути гарних результатів на чемпіонаті Європи", — сказав Дібанго.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).