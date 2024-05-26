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Сміливий прогноз гравця Кривбасу щодо виступів збірної України на Євро.

Лівий захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився думкою про виступи збірної України на чемпіонаті Європи в Німеччині.

"Я сподіваюсь на класний результат від збірної України. Буду вболівати за синьо-жовтих та маю надію, що Україна виграє Євро-2024, тому що у вас неймовірна команда, має сильних гравців.

Дуже багато кваліфікованих, топових футболістів, таких як, наприклад, Зінченко чи Мудрик. Тож, я хочу побажати Україні досягнути гарних результатів на чемпіонаті Європи", — сказав Дібанго.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).