Україна

Перший новачок від львівського клубу, що вийшов до УПЛ.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту із півзахисником Пабло Альваресом.

Деталі угоди з 27-річним іспанцем не розголошуються, але зазначається, що контракт набуде чинності 1 липня.

Футболіст дістався "левам" безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із болгарським Черно Море.

Пабло розпочинав свою кар'єру в іспанських академіях хіхонського Спортінга, Вільярреала та Алавеса. Потім він виступав за Рієку і перебрався до Черно Море, де відіграв 76 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, за підсумками сезону Карпати посіли друге місце у Першій лізі та вийшли до УПЛ.